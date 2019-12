Iron Man 3 è in realtà un remake di Un Canto di Natale

CinemaBlend ha una teoria alquanto interessante su Iron Man 3, film Marvel Cinematic Universe che dai nostri colleghi del sito d'oltreoceano è stato dichiarato un remake di Canto di Natale.

Curiosamente qualche giorno fa Disney+ ha inserito il film di Shane Black con Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow e Guy Pearce nella sezione natalizia del suo catalogo, ma CinemaBlend è andato oltre individuando notevoli parallelismi tra l'opera Marvel Studios e il celebre racconto di Charles Dickens.

Il film del resto è una perfetta storia di redenzione attraverso i fantasmi del passato e le minacce di un futuro condannato. Le somiglianze per i nostri colleghi sono evidenti, con collegamenti diretti e i celebri tre "fantasmi" che però nel caso di Iron Man 3 sono tutt'altro che deceduti. Soprattutto, ci sono tre figure importanti nella vita di Ebenezer Scrooge - Jacob Marley, Bob Cratchit e l'amore perduto da tempo di Scrooge, Belle - che nel corso della storia dickensiana diventano la chiave di volta per il cambiamento del protagonista, cambiamento che ovviamente prende luogo durante il periodo natalizio.

Per Tony Stark, che soffre di un disturbo da stress post-traumatico dopo gli eventi del primo Avengers e non riesce a vivere la quotidianità (natalizia) con Pepper, queste tre figure sarebbero Ho Yinsen (viene visto in flashback ambientato nel 1999 ed equivale al fantasma del passato), Happy (che, dal suo letto d'ospedale tra la vita e la morte, corrisponde a Bob Cratchit e Tiny Tim Cratchit) e Pepper (che Tony rischia di perdere).

Inoltre, CB dichiara anche che la dottoressa Maya Hansen può essere considerata il fantasma del Natale passato di Tony, il bambino Harley Keener quello del Natale presente e il villain Aldrich Killian quello del Natale futuro. Alla fine della storia Tony sarà una persona diversa, proprio come Scrooge.

Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

