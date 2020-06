Iron Man 3, nei primi concept c'era un'armatura stealth nera: scopritela!

Nel corso degli anni il Tony Stark di Robert Downey Jr. si è divertito a concepire tantissime armature diverse, senza mai rinunciare ad un tocco di stile, elemento fondamentale per un personaggio eccentrico ed egocentrico come Iron Man. Purtroppo però non tutte le idee sono state approvate dagli autori Marvel...

Tra le molte armature di Iron Man un posto di rilievo spettava ad un costume total black, utile per le missioni più stealth, e a pubblicare le immagini dei concept è lo stesso Andy Park, designer di molti film Marvel:

"Ecco il concept design del Mark XVI che avevo creato per Iron Man 3. Alla fine è diventato rosso e dorato nel film, ma questa era l'idea originale #IronMan #Stelath".

L'artista si è fatto consegnare anche un'action figure che riprendesse la colorazione da lui ideata. Secondo Park, il design fu scartato perché la parte finale del film era ambientata di notte, e con tutta probabilità ciò avrebbe rischiato di mettere letteralmente in ombra il supereroe. È anche probabile che la colorazione scura lo avrebbe fatto assomigliare fin troppo a War Machine, suo alleato in molte delle oprere Marvel.

Cosa ne pensate dell'armatura? Hanno fatto bene a tagliarla o avrebbero dovuto dargli una possibilità? Ditecelo nei commenti! Vi ricordiamo che sarà possibile impersonare il supereroe anche grazie al nuovo Marvel Iron Man VR.