Iron Man 3, Guy Pearce tornerebbe nei panni di Aldrich Killian: 'Fu bellissimo'

Iron Man 3 non è esattamente il film più amato dai fan del Marvel Cinematic Universe: il terzo stand-alone sul personaggio di Robert Downey Jr. fu giudicato dai più un film mal riuscito, soprattutto a causa di un villain carismatico come il Mandarino sfruttato probabilmente molto al di sotto delle reali possibilità.

Proprio quel Mandarino causa di tante discussioni sembra, però, aver lasciato un ottimo ricordo nel cuore di Guy Pearce, che in Iron Man 3 diede volto proprio ad Aldrich Killian, lo scienziato rivelatosi essere l'effettivo villain del film.

Pearce, infatti, non ha nascosto la sua voglia di tornare nel Marvel Cinematic Universe e si è detto assolutamente disposto a riprendere in mano il ruolo nel caso in cui gli Studios dovessero chiederglielo: "Prenderei sicuramente in considerazione l'idea di tornare se loro fossero interessati. Fu bellissimo, fu grandioso. Mi piacque tantissimo lavorare con Robert, ovviamente, con il nostro regista Shane e con Gwyneth, che è adorabile. Furono dei momenti davvero belli. Chissà come potremmo rifarlo?" sono state le parole dell'attore.

