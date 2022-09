Iron Man 3, Guy Pearce spera ancora nel ritorno del suo Aldrich Killian: 'Sto aspettando'

I Marvel Studios sono famosi per la loro capacità di saper ripescare personaggi apparsi durante le prime fasi del loro universo cinematografico e re-inserirle nel contesto attuale. Di recente, è capitato con il ritorno di Emil Blonsky / Abominio nella serie Disney+ su She-Hulk. Guy Pearce spera possa ripetersi anche per il suo Aldrich Killian.

Nel corso di una recente intervista con ComicBook, proprio Guy Pearce ha parlato della possibilità di un suo ritorno ai Marvel Studios dopo essere stato il villain principale di Iron Man 3, uscito nell'ormai lontano 2013.

"Non posso dirlo", ha detto Pearce. "Sto ancora aspettando una mail di risposta dalla Marvel. Sono passati un paio d'anni, ma vi farò sapere", ha scherzato. Poi ha aggiunto: "No, in realtà non sto aspettando nulla. Suppongo di aver scartato l'idea a causa di ciò che è successo ad Aldrich Killian alla fine di Iron Man 3, ma allo stesso tempo, all'interno di questi mondi tutto è possibile, eppure non ho ancora ricevuto una chiamata da nessuno alla Marvel. Quindi non sono sicuro che sia qualcosa a cui stanno lavorando, ma chissà".

I Marvel Studios hanno svelato i loro piani per i prossimi tre anni, annunciando due nuovi film sui Vendicatori. Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars arriveranno nelle sale entrambi nel 2025. Il prossimo film atteso al cinema del Marvel Cinematic Universe è Black Panther: Wakanda Forever, che dovrà per forza di cose affrontare la scomparsa di Chadwick Boseman e impostare una nuova traiettoria per il futuro del franchise. Il prossimo capitolo del MCU sarà invece Licantropus, in arrivo su Disney+ il 7 ottobre prossimo. Su queste pagine potete già visualizzare il trailer di Licantropus.

Potete anche dare un'occhiata alla durata di Black Panther 2, che a quanto pare sarà il film più lungo dei Marvel Studios se escludiamo i film degli Avengers.