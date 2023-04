Iron Man 3, un famosissimo attore avrebbe dovuto interpretare il villain!

Iron Man 3 è uno dei film più discussi (e criticati) dei Marvel Studios. La pellicola fu la prima della trilogia a non avere la direzione di Jon Favreau e ad essere spiccatamente legata a The Avengers diventato successo globale. Il villain, però, è ciò che non ha convinto i fan.

Il film era stato presentato come fondamentale per l'introduzione di uno dei villain principali di Iron Man nei fumetti, il Mandarino. In realtà la presenza del personaggio fu solo una presa in giro per rivelare il vero cattivo della storia, l'Aldrich Killian di Guy Pearce. A non convincere i fan, oltre alla caratterizzazione del personaggio, era stata proprio l'interpretazione dell'attore da molti definita troppo caricaturale ed esagerata.

Nonostante Guy Pearce abbia dichiarato di voler ritornare nei panni di Killian, i sentimenti intorno al personaggio non sono mai stati particolarmente positivi. All'epoca delle riprese di Iron Man 3, era arrivato da poco al cinema Sherlock Holmes Gioco di Ombre, pellicola che vedeva Robert Downey Jr ritornare nei panni del celebre detective dopo il primo film di qualche anno prima. Jude Law, invece, prestava il volto al braccio destro John Watson. La grande chimica dimostrata dai due attori (insieme all'amicizia che li lega) ha spinto la casa di produzione a tenere in considerazione per lungo tempo l'attore inglese per il ruolo del villain.

Parlando del cinecomic, il giornalista Brandon Davis ha definito Iron Man 3 un film di Natale confermando un' idea più che diffusa tra i fan del Marvel Cinematic Universe. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!