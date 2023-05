Iron Man 2, Scarlett Johansson: 'Non sono stata la prima scelta per Natasha Romanoff'

Black Widow è Scarlett Johansson e su questo non si discute, ma l'attrice inizialmente non fu la prima scelta per il ruolo di Natasha Romanoff in Iron Man 2.

Scarlett Johansson ha riflettuto sia sulla controversa causa intrapresa contro Disney, sia sull'inizio della sua avventura nell'MCU. La super spia ha preso i lineamenti di Johansson per oltre 10 anni, ma Black Widow, al principio, sarebbe dovuta essere Emily Blunt: proprio la star di A Quiet Place era stata scelta per il ruolo in Iron Man 2.

"Sono stato rifiutata per due ruoli: il primo era Iron Man 2 e poi l'altro era Gravity di Alfonso Cuarón - ha detto Johansson a Variety - volevo così tanto quel ruolo. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Mi sentivo davvero frustrata e senza speranza. Pensavo: 'Sto facendo il lavoro giusto?' Il lavoro che mi veniva offerto sembrava profondamente insoddisfacente. Penso che mi sia stata offerta ogni sceneggiatura di Marilyn Monroe di sempre. Ero tipo, 'È questa la fine della strada creativa?'"



Gli obblighi contrattuali di Iron Man 2 segnavano la fine del percorso lavorativo di Blunt per I viaggi di Gulliver, così l'attrice ha rifiutato la parte. Johansson è subentrata e adesso non potremmo immaginare Black Widow diversa da come la conosciamo.

"Quel film non avrebbe spostato l'ago nell'immediato, ma c'era il potenziale di crescita nei film successivi", ha aggiunto l'attrice. Malgrado Scarlett Joohansson ha dichiarato di aver chiuso con Marvel, speriamo sempre di rivederla nelle vesti della super spia Natasha Romanoff.