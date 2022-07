Iron Man 2, perché la polizia non prova a fermare Whiplash alle corse?

Iron Man 2 non è certo passato alla storia come il miglior film del Marvel Cinematic Universe: il secondo standalone incentrato sul Tony Stark di Robert Downey Jr. è ritenuto da molti non all'altezza del primo, e la presenza di alcune ingenuità nella sceneggiatura non aiutano certo a risollevarne il giudizio.

Una delle cantonate più evidenti, ad esempio, riguarda la scena in cui Whiplash fa la sua prima comparsa: la sequenza è quella della corsa a Monaco, quando l'arrivo del villain interpretato da Mickey Rourke crea un bel po' di scompiglio e ci fa temere per la vita del nostro miliardario playboy filantropo eccetera eccetera.

La domanda che in molti si pongono è, infatti: perché i poliziotti presenti sul luogo e ben visibili dopo l'esordio del villain non fanno nulla per intervenire? Neanche uno sparo, infatti, parte in direzione del personaggio di Mickey Rourke, che riesce quindi ad attuare indisturbato il suo piano senza che nessuno provi ad ostacolarlo.

L'obiezione potrebbe essere che gli uomini della sicurezza abbiano immediatamente identificato Whiplash come una minaccia "livello Avengers", ma la cosa non sembra in realtà così plausibile: al suo arrivo, infatti, Ivan Vanko non si presenta certo come un individuo che un colpo di fucile ben assestato non possa quantomeno rallentare.

Insomma, la cosa sembra effettivamente rappresentare un buco di sceneggiatura sul quale soprassedere invocando quella sospensione d'incredulità tanto cara ai Marvel Studios: certo è, però, che in alcuni casi un po' di attenzione non farebbe male! Qui, per saperne di più, trovate comunque la nostra recensione di Iron Man 2.