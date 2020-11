Iron Man 2, Kate Mara:"Avevo un ottimo motivo per accettare il cameo"

Kate Mara è stata video-intervistata da Collider e nel corso della chiacchierata ha raccontato il motivo per il quale ha accettato di partecipare in cameo alla lavorazione di Iron Man 2. Nel film Mara appare brevemente nel ruolo di uno sceriffo federale e nell'intervista ha spiegato la scelta di partecipare al film di Favreau.

"Ho avuto un incontro con Jon Favreau, mi disse 'Si tratta di una parte davvero piccolissima, ma reciti con Robert Downey Jr. e con me, sarà divertente. E poi spesso questi personaggi ricompaiono con ruoli maggiori'. Non si trattava di una promessa ma di una speranza che mi venne data. Questo è il motivo per cui mi sono detta 'Se esiste una possibilità perché non passare una serata con Robert Downey Jr. e Jon Favreau? Grandioso. Li adoro, sono fantastici. Sarà una bellissima esperienza".



La star di House of Cards e American Horror Story non ha rimpianti:"Non ha portato a niente ma è stato davvero divertente. Abbiamo girato fino alle quattro del mattino ma sì, alla fine si è trattato di uno strano cameo finito in niente. Ma non mi importa!".

Kate Mara negli anni successivi ha avuto un'altra occasione di tornare in un prodotto legato all'universo Marvel, interpretando la Donna Invisibile in Fantastic 4.

Tuttavia Kate Mara ha descritto l'esperienza in Fantastic 4 come orribile, a causa degli enormi problemi di lavorazione a cui ha fatto fronte la produzione.

Nonostante tutto sul set del film Mara ha incontrato il suo futuro marito, Jamie Bell, che interpretava la Cosa.

