Iron Man 2, il costume portatile di Tony Stark doveva essere molto più dark: ammiratelo

Iron Man è stato un eroe davvero importante, anche perché è stato lui a dare avvio al MCU. Nonostante sia diventato una vera e propria icona, i costumisti hanno cercato comunque di rinnovarne il look ad ogni film, in modi spesso sorprendenti.

Un esempio ci viene fornito da Ryan Meinerding: l'artista che ha lavorato ad Iron Man 2 aveva proposto un design abbastanza particolare per il costume portatile di Tony Stark. Come ricorderete, l'eroe è costretto a ricorrere alla sua valigetta quando l'Ivan Vanko di Mickey Rourke semina il panico al Grand Prix di Monaco. La valigetta si rivela essere nient'altro che un'armatura portatile: niente di così sofisticato come le soluzioni nanotecnologiche mostrate in Infinity War, ma comunque qualcosa di inatteso.

Nelle immagini postate su Instagram vediamo che si era pensato a tonalità molto più scure per il costume in questione e ad una sorta di esoscheletro dorato: "Questo era il design che avevo pensato per Iron Man 2, per il costume-valigetta. Non è stato usato in quel film, ma è stato riproposto e modificato per diventare il costume "osseo" per l'emergenza al party alla fine di Iron Man 3".

Cosa ne pensate dell'armatura? Sarebbe dovuta comparire nel secondo film? Intanto i fan sono rimasti stupiti di fronte al casco reale di Iron Man 2.