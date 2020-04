Iron Man 2, il casco di Tony Stark esiste davvero e i fan sono strabiliati

Ammettiamolo, tutti sogniamo di indossare il mitico casco di Iron Man fin dalla sua prima apparizione nel Marvel Cinematic Universe. I sogni sono fatti per essere realizzati però, e infatti c'è chi si è occupato di creare una versione super tecnologica del casco visto in Iron Man 2, per la felicità di tutti i fan.

Come è possibile vedere nel breve video di presentazione, pubblicato nella pagina Twitter @downeysduckling, un uomo interagisce con il casco attraverso un telecomando. Inizialmente notiamo che gli occhi si illuminano alla pressione di un tasto, e poi assistiamo all'apertura della parte frontale attraverso un meccanismo che ricalca perfettamente quanto visto nel film.

Le reazioni non hanno tardato ad arrivare, molte delle quali sotto forma di gif animate che ritraggono Robert Downey Jr. nei suoi tipici atteggiamenti egocentrici. Ovviamente non poteva mancare il meme di Fry, pronto a spendere qualsiasi somma per ottenere l'oggetto.

Altri hanno commentato sottolineando tutto il loro entusiasmo: "Ne ho bisogno! Se riuscissi a mettermelo probabilmente non me lo toglierei mai", "Dove lo posso comprare?", "Oh mio Dio, lo voglio assolutamente".

State già provando a corrompere qualcuno nei meandri più oscuri del web pur di accaparrarvene uno? Purtroppo sembra essere un modello unico, ma chissà che in futuro non possa essere messo in produzione per davvero. Purtroppo arriva anche una notizia spiacevole legata ad Iron Man 2, dato che un attore del cast ha cercato di vendere dei finti farmaci per combattere il Coronavirus. Per ritornare alle origini del MCU vi consigliamo l'EveryCut di Iron Man.