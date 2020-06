Iron Man, ecco le 19 straordinarie armature indossate da Tony Stark nel MCU

Sappiamo bene che Tony Stark è un genio, miliardario, playboy, filantropo nonché uno degli eroi più amati di tutto il Marvel Cinematic Universe ma, cosa sarebbe Iron Man senza la sua armatura? Nel corso dei vari film ne ha indossate ben 19, tutte straordinarie. Rivediamole insieme.

La prima armatura che Tony Stark costruisce nell' MCU è certamente la più significativa, in grado di salvargli la vita. Rispetto alle successive è certamente primitiva, dotata di soli due lanciafiamme sotto ogni mano, un piccolo lanciarazzi e stivali jet molto rozzi. Le armature realizzate in seguito si distinguono per design e tecnologie, diventando man mano sempre più aerodinamiche e accessoriate.

Con la Mark III si giunge alla consolidazione di un mito. L'armatura acquisisce i tipici colori colori rosso e oro arricchendosi via via di laser, mini missili, resistenza all'elettricità e migliori performance sott'acqua.

Una delle più particolari è la Mark XLIV che vediamo in Avengers: Age Of Ultron.Si tratta di una tuta colossale sviluppata da Tony Stark e Bruce Banner come piano di emergenza, nel caso in cui lo scienziato verde avesse perso il controllo.

La tuta che Tony Stark ha usato per combattere Captain America e Bucky Barnes è la prima ad essere ispirata dall'armatura Bleeding Edge dai fumetti. Tony può manipolarla più facilmente è può indossarla senza sforzo con il semplice tocco di un pulsante.

In Infinity War prima e poi in Endgame, l'armatura di Iron Man giunge alla perfezione. Si adatta perfettamente al corpo e gli permette addirittura di viaggiare nello spazio. L'ultima armatura, la Mark LXXXV è arricchita da avanzatissima nanotecnologia.Riesce anche ad essere abbastanza potente da resistere a un combattimento totale con Thanos e sfruttare il potere di tutte e sei le Pietre dell'Infinito. Con questa tuta, Iron Man si ritira con orgoglio dall'universo cinematografico Marvel.

