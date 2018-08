Iron Fist: le nuove immagini mostrano la Typhoid Mary interpretata da Alice Eve

Marvel e Netflix hanno rilasciato due nuove immagini per la seconda stagione di Iron Fist che ci mostrano Alice Eve nei panni di Typhoid Mary. "Non conosci veramente qualcuno finché non hai visto entrambe le sue facce".

La seconda stagione dello show seguirà la trasformazione di Danny, un personaggio che è un pesce fuor d'acqua arrivato in un nuovo mondo che non gli appartiene, combattendo per capire chi è. In questa stagione, Danny ha promesso che con la scomparsa di Matt Murdock, sarà lui a proteggere la città. Ma un sinistro colpo di scena minaccia la sua stessa identità e dovrà conquistare i suo nemici per proteggere la città e le persone che tiene vicine al suo cuore.

L'attore Finn Jones tornerà ad interpretare il personaggio di Danny Rand a.k.a. Iron Fist, affiancato da Jessica Henwick (Colleen Wing) e Simone Missick (Misty Knight). La villain di questa serie sarà proprio Alice Eve, che interpreterà la psicopatica Typhoid Mary protagonista delle immagini in calce alla notizia. Inoltre, sembra che vedremo l'ex amico di Danny, Davos, diventare il suo arcinemico, Steel Serpent. Farà parte del cast anche James Chen nei panni di Sam Chung, personaggio proveniente dai fumetti di Daredevil.

La nuova stagione di Iron Fist sarà disponibile su Netflix a partire dal 7 settembre.