In Irlanda Dwayne Johnson vi aiuta con il trasloco... più o meno

Quando si tratta di affari, se ne sentono proprio di tutti i colori. Un'incredibile notizia è arrivata da Belfast, come riportato da ComicBook, dove una società offre uno speciale servizio di traslochi Rockelgänger. Per chi non lo sapesse, i Rockelgänger sono un gruppo di sosia di Dwayne Johnson che stanno spuntando in tutta America.

Secondo il fondatore della società, chiamata My Baggage, "qualunque sia il tuo bagaglio, puoi immaginare che The Rock lo sposti per te". Dunque che si occupi del tuo trasloco. Certo bisognerà accontentarsi soltanto di un sosia. Infatti il vero Dwayne Johnson è stato recentemente impegnato con le riprese di Black Adam insieme a Pierce Brosnan. Il nuovo film del DCEU sarà incentrato sul guerriero egiziano, e la sua uscita è prevista per il 29 luglio 2022.

Ovviamente il sito di My Baggage riconosce la mancanza di accesso al vero Rock, e ha provato a salvarsi da eventuali lamentele aggiungendo un importante disclaimer:

"Se noti che il tuo "Rock" assomiglia di più al suo cugino perduto da tempo, cerca di non essere troppo deluso. Siamo onesti, è l'unico modo in cui ti avvicinerai a lui."

Dunque zero responsabilità per la compagnia irlandese, che vuole provare ad offrire un sogno ai fan di Johnson. Ovviamente, come meglio può.

Ma voi lo sapevate perché Dawyne Johnson viene chiamato The Rock? Scopritelo con noi!