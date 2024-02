Irish Wish, Lindsay Lohan va a un matrimonio speciale nel trailer Netflix

È uscito il nuovo trailer di Irish Wish, la commedia romantica di Netflix con protagonista Lindsay Lohan. Nel trailer Maddie, interpretata da Lohan, rivela a uno sconosciuto sul bus di essere venuta in Irlanda per il matrimonio della sua migliore amica, Emma (Elizabeth Tan).

E qui scatta il caro vecchio meccanismo del triangolo amoroso: Emma sta per sposarsi con il grande amore di Maddie, Paul Kennedy (Alexander Vlahos). "Non riesco a non pensare che le cose sarebbero diverse se avessi detto a Paul cosa provo per lui" è la confessione che Maddie fa a sua madre durante una videochiamata. La madre, interpretata da Jane Seymour, la incoraggia a esprimere i suoi sentimenti, ma la risposta di Maddie è lapidaria: "Ora è troppo tardi". Ma lo sarà davvero? Questa è la domanda su cui si basa Irish Wish, e il desiderio nominato nel titolo è quello espresso da Maddie mentre chiude la telefonata: essere al posto di Emma per poter sposare Paul. Ma bisogna stare attenti a quel che si desidera, perchè si potrebbe arrivare: infatti Maddie si risveglia tra le braccia di Paul, e con un bell'anello di fidanzamento al dito. "Potrebbe sembrare strano, ma non sono sicura che questa dovrebbe essere la mia vita" esclama Maddie alla fine del trailer.

Irish Wish è prodotto da Brad Krevoy e Michael Damian: nel cast anche Ayesha Curry, Jacinta Mulcahy e Ed Speelers nei panni di James Thomas, lo sconosciuto che Maddie incontra sul bus e che diventerà un personaggio fondamentale all'interno della storia. Irish Wish sembrerebbe arrivare al momento giusto: il film con Lindsay Lohan esce in un periodo in cui le commedie romantiche stanno ritornando prepotentemente sulla scena. Un esempio di questa rinascita della rom-com è Tutti tranne tre: qui trovate la nostra recensione del film con Sydney Sweeney e Glen Powell.