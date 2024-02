Irish Wish, prima foto del film con Lindsay Lohan: di cosa parla la commedia Netflix?

Lindsay Lohan è tornata a recitare in un film nel 2022 con il natalizio Falling for Christmas e ora è pronta a cimentarsi in una nuova commedia per Netflix, dal titolo Irish Wish. L'attrice, dopo il cameo nel nuovo Mean Girls, sarà protagonista di un altro lungometraggio destinato alla celebre piattaforma streaming.

Il prossimo 15 marzo sarà disponibile Irish Wish, che riporterà Lohan, a novembre protagonista di una reunion del cast di Mean Girls, al centro della trama di un nuovo progetto cinematografico diretto da da Janeen Damian.





Una ragazza di nome Maddie (Lohan), quando l'amore della sua vita si fidanza con la sua migliore amica, mette da parte i propri sentimenti per essere una damigella d'onore al loro matrimonio in Irlanda. Fino a quando, il desiderio spontaneo di un vero amore le permette di svegliarsi ed essere la futura sposa. Al fianco di Lohan, nel cast anche Ayesha Curry, Ed Speelers e Alexander Vlahos.



Irish Wish con Lindsay Lohan è stato annunciato nella seconda metà del 2022, come parte di un accordo tra l'attrice e il colosso dello streaming per una serie di film da distribuire sulla piattaforma di proprietà dello streamer.



Ma non è finita qui perché nel frattempo Lindsay Lohan sarà la star di un film natalizio Netflix, il secondo dopo l'uscita di Falling for Christmas nel 2022.

Il lungometraggio s'intitolerà Our Little Secret.