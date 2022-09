Irish West: Lindsay Lohan protagonista della nuova commedia Netflix

La star di Mean Girls e Genitori in trappola Lindsay Lohan sarà la protagonista della commedia romantica di Netflix,Irish Wish. Il progetto rientra nell'ambito della partnership creativa da due film che l'attrice ha stipulato con il colosso dello streaming. Alla regia c'è Janeen Damian che ha diretto la Lohan anche in Falling for Christmas.

Irish Wish segue la storia di Maddie. Quando l'amore della sua vita si fidanza con la sua migliore amica, mette da parte i suoi sentimenti per fare da damigella d'onore al loro matrimonio in Irlanda. Giorni prima che la coppia si sposi, Maddie esprime un desiderio spontaneo di vero amore, per poi svegliarsi come futura sposa. Mentre il suo sogno sembra realizzarsi, Maddie si rende presto conto che la sua vera anima gemella è un'altra persona.

Kirsten Hansen, Ron Oliver, Janeen Damian e Michael Damian hanno scritto la sceneggiatura. Brad Krevoy della MPCA e Michael Damian della Riviera Films sono i produttori. Gli EP sono Amanda Phillips, Kirsten Hansen, Jimmy Townsend e Vince Balzano.

Come già detto, l'altro film dell'accordo con Netflix della Lohan è Falling for Christmas, diretto sempre da Damian. Su queste pagine trovate la prima immagine di Falling for Christmas.

Lohan è stata la voce narrante della serie Prime Video Lovestruck High e ha recitato nella serie Netflix Sick Note. È stata anche protagonista e produttrice esecutiva della serie reality di MTV Lindsay Lohan's Beach Club. Tra gli altri film della sua carriera figurano Quel pazzo venerdì, Georgia Rule, Bobby, Machete, diretto da Robert Rodriguez, e l'ultimo film di Robert Altman, Radio America.