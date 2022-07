Irina Shayk sostiene Putin? Dopo le polemiche arriva la replica dell'ex di Bradley Cooper

Mentre la guerra in Ucraina continua a causare morte e distruzione, Irina Shayk, celebre modella russa nota tra l'altro per la sua relazione con Bradley Cooper, è finita nell'occhio del ciclone per una foto che sembra di fatto mostrare tutto il suo sostegno a Putin.

Condividendo la foto di un'insalata la Shayk ha scritto: "russianzz on Wednesday" ed è stata subito travolta dalle polemiche per l'utilizzo massiccio della lettera Z, la lettera divenuta di fatto il simbolo di questa sanguinosa battaglia e che dal mese di febbraio troneggia sui carri armati e tutti gli altri mezzi militari russi. Dopo questa foto una vera e propria bufera si è abbattuta sulla modella che, non ha potuto fare altro che replicare alle accuse sottolineando che nel suo profilo non sarebbero comparsi messaggi politici di nessuna tipologia.

"A volte un'insalata è solo un'insalata. Prometto: nessun messaggio in codice o commento politico qui. Vi auguro tanto amore".

E mentre Irina Shayk viene presa di mira dagli haters per questo scatto controverso, Bradley Cooper superate le molte difficoltà, sembra finalmente pronto a voltare pagina almeno sentimentalmente. Si vocifera infatti che la star di A Star Is Born stia facendo coppia fissa da qualche tempo con Huma Abedin, una politica statunitense, nota ai più come vicepresidente della campagna elettorale del 2016 di Hillary Clinton.