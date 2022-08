Irina Shayk e Bradley Cooper insieme alle Bahamas: ritorno di fiamma tra i due?

Un po' a sorpresa, Irina Shayk ha pubblicato sul proprio profilo Istagram alcune foto in compagnia di Bradley Cooper. Entrambi sembrano essere particolarmente felici e sorridenti mentre si godono una magica vacanza alle Bahamas.

La modella e l'attore hanno anche fatto una tappa alla Big Major Cay, la celebre Spiaggia dei Maiali dove l'ex di CR7 si è lasciata immortalare in compagnia dei teneri suini. La coppia appare molto affiatata a dispetto delle voci delle ultimi degli ultimi tempi che lasciavano intendere una certa freddezza nei loro rapporti, eccezion fatta per quelli ovviamente necessari alla crescita della loro bambina.

Irina Shayk e Bradley Cooper hanno avuto una relazione durata dal 2015 al 2019 anno in cui i giornali scandalistici hanno iniziato ad insinuare che tra i due ci fosse un terzo incomodo spuntato a causa di A Star is Born. E poco importa se più volte Lady Gaga ha smentito la love story con Bradley Copper, il suo rapporto con la modella è stato irrimediabilmente compromesso.

Dal canto suo poi, Irina Shayk pareva aver intrapreso una frequentazione con Kanye West ma, al di là di qualche insistente rumour sulle riviste scandalistiche, la notizia non è mai stata ufficialmente confermata. Negli ultimi tempi inoltre si vociferava di una possibile liason tra Bradely Cooper e Huma Abedin, ex portavoce di Hillary Clinton ma le cose tra i due sembrano non essere andate del tutto in porto.