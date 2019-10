Irena Sendler, Gal Gadot star e produttrice del film

L'attrice di origini israeliane celebre per aver interpretato Diana Prince a.k.a. Wonder Woman nell'universo cinematografico DC, Gal Gadot, sarà produttrice e protagonista del film Irena Sendler.

Come recita la sinossi riportata da Deadline, il film "narra la straziante storia della indomita presa di posizione di una donna contro l'occupazione nazista della Polonia, e dell'incredibile rete di contatti che riesce a sviluppare per prendersi cura e salvare 2500 bambini ebrei dal ghetto di Varsavia. A seguito del suo arresto da parte della Gestapo durante il picco della guerra, il dramma diventa una corsa contro il tempo per salvare non solo se stessa, ma anche le identità di quelle migliaia di persone che andrebbero incontro ad esecuzione certa".

La Gadot interpreterà dunque Irena, ma parteciperà alla pellicola anche in qualità di produttrice, assieme al marito Jaron Varsano, con cui ha fondato una casa di produzione, Pilot Wave, e Marc Platt.

"Come produttori, vogliamo aiutare a portare sullo schermo quelle storie che ci hanno ispirato. Pilot Wave creerà dei contenuti che promuovono prospettive ed esperienze di persone uniche, e produrrà storie d'impatto e volte a infiammare l'immaginazione" hanno commentato Gadot e Varsano.

Il film sarà scritto da Justine Juel Gillmer (The 100, Harry Haft), e sarà distribuito da Warner Bros. Pictures.

Gal Gadot tornerà nei panni di Wonder Woman in Wonder Woman 1984, in uscita nel 2020.