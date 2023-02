Iran, Jessica Chastain contro i media americani: 'Non raccontano una rivoluzione di donne'

Anche ad Hollywood si stanno impegnando nel raccontare le proteste che stanno avendo luogo in Iran e di come le donne stiano cercando in tutti i modi di essere libere. Jessica Chastain ha parlato della questione criticando aspramente il modo in cui i media americani hanno "coperto" la notizia.

Le parole dell'attrice non arrivano come un fulmine a ciel sereno e, vedendo il modo in cui nel corso della sua carriera si è spesa riguardo il tema della libertà e della lotta alle guerra, sembrano essere più che condivisibili. Dopo la sua visita ai rifugiati ucraini, la Chastain ha sviluppato come suo obiettivo personale riuscire ad aiutare le persone utilizzando i suoi canali di persona privilegiata e ai vertici della società. Ciò l'ha portata a criticare il modo in cui i media americani hanno trattato (o non trattato) la questione delle rivolte in Iran.

"Continuavo a chiedermi 'Perché non vogliono parlarne? Perché non è così importante nei media americani?' E credo che sia perché è una rivoluzione guidata dalle donne, e non siamo abituati a vederlo" ha raccontato. Secondo lei il modo in cui i media made in USA hanno preferito il racconto della Guerra in Ucraina è legato anche ad un fattore di vicinanza religiosa. "Penso che l'Ucraina sia un paese prevalentemente cristiano. Ed è più facile per i media americani, e per noi, in un certo senso, identificarci con loro". Con il regista Jafar Panahi finalmente libero, l'attenzione del mondo del cinema sulla questione iraniana sembra essersi acutizzata ancora di più.

Se molti attori e attrici hanno scelto di parlare apertamente della questione altri hanno deciso di portare avanti la propria battaglia con i fatti e, soprattutto, con il cinema. Proprio per questo motivo Cate Blanchett sarà produttrice della pellicola iraniana Shayda con protagonista Zar Amir-Ebrahimi. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!