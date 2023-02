Iran, Jafar Panahi è libero: il regista è stato rilasciato dopo sette mesi di carcere

Jafar Panahi è un uomo libero. Il celebre regista iraniano è stato scarcerato su cauzione dopo aver trascorso sette mesi nel carcere di Evin. Il cineasta era stato arrestato per aver protestato contro il regime di Teheran per l'incarcerazione di altri due colleghi.

Ad annunciare il rilascio di Panahi è stata la ONG Center for Human Rights in Iran con sede a New York. Il regista lo scorso settembre aveva vinto il Gran Premio della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia con la pellicola Gli orsi non esistono, conquistando anche gli onori della cronaca grazie ad un flash mob realizzato sul red carpet proprio in suo onore nonostante non fosse presente all'anteprima poichè in carcere. La situazione iraniana negli ultimi mesi ha mobilitato buona parte del mondo del cinema. Anche dopo la liberazione dell'attrice iraniana Taraneh Alidoosti, sembra che molti personaggi di Hollywood si siano iniziati ad esporre sempre di più sulla questione.

In Iran le pellicole sono costantemente sottoposte ad una fortissima censura che, molto spesso, viene raggirata da gran parte dei cineasti. Sicuramente i due che hanno fatto di questa "tecnica" la loro cifra stilistica sono Asghar Farhādi e Jafar Panahi. Questo non li ha mai fatti apprezzare particolarmente dal regime che, ancora oggi, cerca di osteggiarli in tutti i modi possibili, primo tra tutti il carcere.

Prima di essere rilasciato su cauzione Panahi aveva annunciato lo sciopero della fame, dichiarando come, nel caso fosse morto in carcere in nome della sua causa, almeno il suo corpo sarebbe stato libero per sempre. Insomma, di giorno in giorno in Iran la situazione si fa sempre più complessa e ingestibile nelle mani di un regime che cerca di opporsi in tutti i modi a qualsiasi cosa possa essere un sinonimo di vita e libertà.