Ipotesi di reato, il regista fece rimuovere le Torri Gemelle dalla scena d'apertura

Molto spesso la realtà è capace di influenzare il cinema. Non è rara l'abitudine di modificare intere sceneggiature poiché ambientate in un "momento sensibile" della storia. Per Ipotesi di reato, il problema ha riguardato il panorama che veniva mostrato nella scena di apertura del film.

La pellicola con protagonisti Samuel L. Jackson e Ben Affleck è arrivata al cinema nel 2002 a pochi mesi dall'attentato alla Torri Gemelle che aveva, inevitabilmente, ferito gli Stati Uniti e il mondo intero. Un simbolo di ricchezza e potenza che veniva distrutto in quella che, ancora oggi, è definita una delle città simbolo della cultura occidentale e popolare come l'abbiamo imparata a conoscere. Il capitalismo e l'Occidente che vengono colpiti nella loro anima. Il cinema ha sempre reso omaggio alle vittime dell'attacco alle Torri Gemelle, nonostante alcune eccezioni.

Una riguarda il regista di Ipotesi di reato, Roger Michell che, il giorno dopo dell'attentato, decise di far rimuovere digitalmente le due torri dalla sequenza iniziale del film. La sua scelta, all'uscita del film, fu molto criticata poichè, secondo molti spettatori, ciò delegittimava totalmente l'esistenza dei due edifici. Solo nel DVD, il regista ammise il proprio errore, reintegrando le due torri nel montaggio finale e decidendo di rendere omaggio alle vittime della strage.

