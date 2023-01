Ipersonnia: annunciata la data d'uscita su Prime Video dello sci-fi con Stefano Accorsi

La piattaforma di streaming on demand Prime Video ha annunciato la data d'uscita ufficiale del nuovo film di fantascienza Ipersonnia, progetto tutto italiano con protagonista Stefano Accorsi.

Il film, un thriller ambientato in un futuro prossimo dove le vecchie carceri sono solo un ricordo, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 30 gennaio, e non dal 28 come precedentemente comunicato.

Nel mondo futuristico di Ipersonnia, i detenuti scontano la pena in uno stato di sonno profondo. L’ipersonno è un sistema efficiente, economico e affidabile. Almeno fino al giorno in cui David Damiani (Stefano Accorsi), psicologo incaricato di monitorare lo stato psichico dei carcerati, si trova di fronte a un detenuto di cui sono andati persi tutti i dati. Un imprevisto inedito, che innescherà una catena di eventi imprevedibili e costringerà lo stesso David a confrontarsi con i fantasmi del proprio passato.

Diretto da Alberto Mascia e scritto da Alberto Mascia e Enrico Saccà. Nel cast Stefano Accorsi, Caterina Shulha, Astrid Meloni, Andrea Germani, Paolo Pierobon, Sandra Ceccarelli. Il film è prodotto da Ascent Film e Nightswim.

Per altri contenuti guardate il primo poster ufficiale di Ipersonnia, reso disponibile da Prime Video qualche settimana fa. Che cosa ne pensate? Gli dare una possibilità? Ditecelo nella sezione dei commenti.