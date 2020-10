Ip Men 3, quando Donnie Yen ruppe un dito a Mike Tyson

La moglie di Donnie Yen si era detta preoccupata per la salute del marito quando fu annunciato che Mike Tyson avrebbe preso parte ad Ip Man 3, ma è stato l'ex campione del mondo dei pesi massimi a rimanere sconfitto in questo "scontro" dietro le quinte.

Come raccontato da entrambi, infatti, durante le riprese Yen colpì accidentalmente la mano di Tyson con il gomito e finì per rompergli un dito. "Eravate tutti preoccupati che Donnie si potesse fare male. Nessuno si è preoccupato di me. Ora quello infortunato sono io, eppure nessuno è venuto a consolarmi" ha scherzato l'ex pugile.

Parlando dell'incidente, Yen ha spiegato: "Sapevo di averlo colpito, ma non mi ero reso conto di quanto fosse grave. È stato molto professionale e abbiamo addirittura continuato le riprese. Ha saputo del dito rotto solo più tardi, in ospedale. Sono davvero dispiaciuto!"

La super star cinese, apparsa di recente nel live-action di Mulan targato Disney, è tornata sull'argomento nel 2016 durante un'intervista con Time Out Shanghai: "Mentre stavamo girando, c'erano molti movimenti e colpi bloccati. Il mio gomito ha sbattuto in una delle sue dita. È stato un piccolo incidente. Penso che riceverà mi avrebbe fratturato un dito anche lui, e probabilmente mi avrebbe messo KO. Queste cose capitano spesso nei film d'azione, specialmente quelli con così tante aspettative come Ip Man 3. I fan si aspettano scene d'azione di alto livello, quindi miriamo a realizzare delle scene di combattimento migliori possibili per il pubblico. Quindi, si è trattato di un incidente. Fortunatamente non è successo nulla di grave."

