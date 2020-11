Ip Man: Kung Fu Master, il prequel si mostra con un epico trailer

Ip Man 4 The Finale aveva chiuso la saga incentrata sul celebre maestro di Bruce Lee, ma non disperate, poiché il mitico Wing Chun non smetterà di prendere a calci il prossimo.

Il prossimo capitolo sarà in effetti un prequel ambientato all'epoca della Rivoluzione Comunista e a giudicare dal trailer che trovate qui sopra non avrà nulla da invidiare agli altri film. Avremo la possibilità di assistere agli allenamenti del maestro, per poi seguirlo nelle sue acrobatiche lotte, rigorosamente in inferiorità numerica. La sinossi recita:

"Torneremo ai giorni della Rivoluzione Comunista del 1949. Dennis To lavora per la terza volta in un film sul maestro di arti marziali che insegnò a Bruce Lee. Ip era allora un capitano di polizia accusato di aver ucciso uno spietato ma onorato malvivente, e per questo verrà ricercato dalla figlia in cerca di vendetta. Costretto a lasciare la forza di polizia, Ip dovrà inoltre affrontare l'arrivo dell'esercito giapponese a Guanzhou".

L'attore che ha dato il volto ad Ip Man per cinque film, Donnie Yen, non è stato coinvolto nel film trattandosi di un prequel. Dennis To era invece legato al franchise grazie a dei ruoli secondari e ha fatto il suo debutto nei panni del protagonista nel 2010 con The Legend Is Born - Ip Man.

Di seguito potete dare un'occhiata alla locandina del film, la cui uscita è prevista al cinema e sui servizi di streaming per l'11 dicembre 2020. Per saperne di più sulla saga vi rimandiamo alla recensione di Ip Man 4.