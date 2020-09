Ip Man con Donnie Yen: come nacque il Wing Chun, l'arte marziale del maestro di Bruce Lee

Stasera, a partire dalle 21:00, su Rai 4 torna in programmazione Ip man, primo capitolo della celebre saga di arti marziali dedicata al maestro Yip Man, interpretato dal grande Donnie Yen.

Per chi non lo sapesse, Yip Man fu il più grande maestro dell'arte marziale del Wing Chun nonché la prima persona in assoluto dedita all'insegnamento pubblico di questo stile di combattimento. In occidente è diventato famoso soprattutto in qualità di insegnante del leggendario artista marziale e attore Bruce Lee.

Il primo capitolo della saga si concentra sugli eventi nella vita di Ip che prendono luogo nella città di Foshan durante la Seconda guerra sino-giapponese, e sebbene si tratti del primo film mai realizzato sulla figura incentrato sulla figura Yip Man, l'idea di realizzare un biopic sul maestro di Bruce Lee circolava già da trent'anni. Proprio Donnie Yen avrebbe dovuto interpretare Yip Man in un film entrato in produzione addirittura nel 1997, con Stephen Chow nei panni di un Bruce Lee adulto, tuttavia la produzione andò avanti per solo un giorno di riprese prima che il progetto fosse annullato.

Particolarmente affascinante è la leggenda sulla nascita del Wing Chun: si dice che sia stato creato da due donne, Ng Mui e Yim Wing Chun, e secondo la tradizione un signore della guerra voleva sposare la seconda Yim Wing Chun, che però rifiutò e lo sfidò a duello. La donna si rivolse a Ng Mui, una suora buddista, e insieme crearono l'arte del Wing Chun, che la suora battezzò in onore della coraggiosa compagna.

Alla fine, grazie al Wing Chun, Kim Wing Chun riuscì a sconfiggere il signore della guerra e a conservare la sua libertà.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Ip Man 4 e alla recensione di Ip Man 4, che abbiamo visto in anteprima italiana durante il Far East Festival.