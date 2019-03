IP Man 4: rilasciato il primo trailer ufficiale del nuovo film con Donnie Yen!

E' stato pubblicato il primo trailer ufficiale del capitolo finale di Ip Man, la celebre saga cinematografica con protagonista Donnie Yen.

Dal video, che come al solito potete visionare comodamente nell'articolo, sono poche le informazioni che si possono intuire circa la trama della pellicola: la maggior parte delle immagini mostrate, infatti, non fa che mostrare sequenze tratte dai tre capitoli precedenti - che ovviamente vi consigliamo di recuperare - ammantate da un nostalgico filtro in bianco e nero.

Le uniche scene a colori, ovvero quelle del nuovo film, mostrano il protagonista arrivare negli Stati Uniti d'America, nello specifico a San Francisco: presumibilmente, il leggendario maestro di arti marziali è stato reclutato dal governo per addestrare i soldati dell'esercito USA, dato che è proprio in un campo militare, alle prese con un lottatore bianco, che lo vediamo nel corso del filmato promozionale.

Il trailer, purtroppo, non svela una data di uscita ufficiale, dichiarando solo che il film uscirà "prossimamente". Per adesso, quindi, non resta che attendere notizie ufficiali in merito.

Nel frattempo, per ingannare l'attesa, vi rimandiamo alla recensione di Ip Man 3, il capitolo più recente della fortunata e acclamata saga cinematografica ispirata alla vita dell'omonimo maestro di arti marziali, che in vita fu mentore dell'attore Bruce Lee.