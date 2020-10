Ip Man 2, Donnie Yen tra inesattezze storiche e infortuni da veri punti di sutura

Stasera torna in tv su Rai 4 dalle 21:20 Ip Man 2, secondo capitolo della saga cinematografica ispirata alla vera storia del celebre maestro di arti marziali interpretato dall'attore Donnie Yen.

Continuando dopo gli eventi del film precedente, il sequel è incentrato sugli anni di Ip nell'Hong Kong britannico. Il maestro tenta di diffondere la sua disciplina del Wing Chun, ma per farlo deve affrontare la rivalità di altri praticanti, incluso il maestro locale di arti marziali Hung Ga.

Dopo aver scoperto le curiosità sul primo episodio Ip Man, oggi spostiamo la nostra attenzione sul sequel, che per drammatizzare la storia presenta alcune inesattezze storiche. In particolare il Gran Maestro Yip Man non ha mai effettivamente combattuto alcun campione di boxe britannico. Nella vita reale fu invece il suo studente Wong Shun Leung (Wong Leung nel film) a combattere un vero pugile, ma questi era russo e non britannico: si trattava di un bestione di 108 kg (240 libbre, citano le fonti) che Wong Shun Leung sconfisse per KO con soli tre pugni.

Durante le riprese di una scena inoltre Sammo Hung subì un grosso infortunio: l'attore, che interpreta il maestro Hung Chun-Nam, venne colpito dritto in faccia dal co-protagonista Darren Shahlavi (Twister). Nonostante sanguinasse copiosamente, decise che la ferita non avrebbe ostacolato la produzione creando difficoltà a tutti gli altri e quindi insistette per completare le riprese prima di andare in ospedale, dove fu suturato con quattro punti.

