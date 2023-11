Anche Io: trama, uscita e anticipazioni sul nuovo film dedicato al movimento MeToo

In vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, arriverà in Italia il nuovo film Anche Io, ispirato dall'indagine vincitrice del Premio Pulitzer che ha mandato in frantumi un sistema corrotto dando il via al movimento MeToo.

Il film sarà in prima tv lunedì 20 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, alle 21.45 su Sky Cinema Drama, in streaming su NOW e disponibile on demand. Inoltre il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Anche io sarà proposto in seconda serata su Sky Cinema Due.

Basato sull'indagine bomba del New York Times, Anche io segue la straordinaria storia vera di come le reporter Megan Twohey e Jodi Kantor passarono da eterne perdenti a fonte d’ispirazione di un'intera generazione rompendo il silenzio che circonda la violenza a Hollywood. Determinate a svelare la verità che molti temono di dire, la collaborazione di Megan e Jodi scuote il sistema, consentendo alle donne coraggiose di riprendere forza attraverso storie di sopravvivenza. Il film è diretto dalla regista vincitrice di un Emmy Maria Schrader (Unorthodox, I'm Your Man) e vanta le interpretazioni della due volte candidata all'Oscar Carey Mulligan e Zoe Kazan, con la performance di Mulligan che ha ricevuto una nomination ai Golden Globe come Miglior Attrice non protagonista (cliccate qui per riprodurre il trailer ufficiale di Anche io).

