Invincible, Seth Rogen ed Evan Goldberg: "Racconteremo le sue origini classiche!"

Lo scorso anno,edavevano annunciato l'arrivo di una trasposizione cinematografica di Invincible per la, ma dopo la notizia pochi sono stati gli aggiornamenti, almeno fino a oggi, dato che il duo ha rivelato in che modo adatterà il fumetto.

La lunga serie sui supereroi di Robert Kirkman giungerà alla sua conclusione tra qualche giorno in America e i tratti che l'hanno resa così prolifica e amata sono la sua violenza, la ricchezza di ironia e sarcasmo e l'azione spettacolare delle tavole, un mix che si adatta perfettamente a essere trasposto sul grande schermo, specie dal duo che ha già lavorato a Preacher per AMC e alla prossima The Boys per Amazon Prime Video.



Oggi, così, in una nuova intervista, è stato chiesto a Rogen e Godlberg in che modo lavoreranno all'adattamento. Queste le parole degli autori: "Racconteremo sicuramente la classica storia di origini di Invincible, lavorando molto su alcune soluzione registiche per rendere il film più dinamico rispetto alla semplice storia. Abbiamo elaborato alcune idee che crediamo possano rendere l'esperienza cinematografica adatta a tutti i tempi. Ma non stiamo reinventando nulla, non cambieremo Invincible se non in piccolissime cose, perché proprio la storia originale e i personaggi così come scritti nel fumetto rendono grande la serie".



Attendiamo allora fiduciosi la fine della stesura della sceneggiatura e l'avvio dei casting.