Invincible, Robert Kirkman anticipa il film live-action: 'Sarà diverso dalla serie tv'

Contemporaneamente allo sviluppo della seconda stagione di Invincible, Robert Kirkman ha anticipato anche l'arrivo di un film live-action tratto dal suo famoso fumetto originale, che attualmente trovate in versione serie televisiva su Amazon Prime Video.

L'annuncio di un lungometraggio live-action di Invincible risale al lontano 2017, con i cineasti e produttori (nonché noti fan dei fumetti) Seth Rogen ed Evan Goldberg impegnati per sceneggiatura e regia. Circa un anno dopo Amazon ha annunciato l'arrivo di una serie tv animata, ma del film che ne è stato?

Nel corso di una recente intervista con CinemaBlend, Kirkman ha dichiarato: "Lavorando con Seth ed Evan al film, ci siamo resi conto che ci saranno enormi differenze rispetto alla serie tv. Penso che ci siano molteplici modi per adattare Invincible, e i punti di partenza saranno molto diversi. E quindi il tipo di storia che stiamo raccontando nella versione cinematografica sarà molto diversa dal tipo di storia che stiamo raccontando nella versione animata, e i due progetti potranno coesistere. Potrebbe addirittura esserci qualche casting-crossover, penso che sarebbe una cosa divertente da fare. Ci sono alcuni attori fantastici che hanno doppiato la serie, e penso che alcuni di loro potrebbero tornare in live-action. Ma sì, ripeto: i due progetti saranno molto diversi".

Purtroppo però Kirkman ha già escluso Steven Yeun, attore reso noto da The Walking Dead che ha fornito la voce al protagonista Mark Grayson nella serie animata di Amazon. Il fumettista ha spiegato: "Beh, sicuramente non mi dispiacerebbe avere Steven nel film, ha fatto un lavoro fantastico nella serie. Ma è troppo vecchio per interpretare Mark Grayson dal vivo!".

