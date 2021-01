Invincible, non solo serie TV: Robert Kirkman rivela che il film è ancora in sviluppo

L'annuncio della data d'uscita ufficiale della serie animata di Invincible ha fatto sorgere diverse domande circa l'annunciato film sul personaggio, tanto che Robert Kirkman - il creatore - è intervenuto a per rasserenare i fan del mitico fumetto circa lo sviluppo del progetto cinematografico.

Kirkman lo rivela subito e senza problemi: i due progetti sono separati e sono stati sviluppati praticamente in contemporanea, solo che per quanto riguarda il film siamo ancora "nelle fasi iniziali". In aggiunta, l'autore del fumetto conferma che si tratterà di un lungometraggio live-action e non animato come lo show Amazon.



"Sì, abbiamo la serie animata su Amazon e poi stiamo ancora sviluppando una serie di film live-action per Universal, con Seth Rogen ed Evan Goldberg ancora legati al progetto. Quindi sì, le due cose stanno accadendo contemporaneamente, il che è strano, ma esistono anche film live-action di Spider-Man e serie animate o addirittura film animati dell'Uomo-Ragno che escono contemporaneamente".



Kirkman dunque conferma anche che Rogen e Goldberg stanno ancora scrivendo, dirigendo e producendo il film di Invincible come annunciato ormai anni fa, e inoltre aggiunge: "Ci saranno differenze significative tra la serie animata e il film live-action. Stiamo lavorando in modo tale che i due progetti possano esistere e completarsi a vicenda".



La serie di Invincible, comunque, è uno show animato di supereroi per adulti che ruota attorno al diciassettenne Mark Grayson (Steven Yeun), che è proprio come tutti gli altri ragazzi della sua età, tranne per il fatto che suo padre è il supereroe più potente del pianeta, Omni-Man (JK Simmons). Ma mentre Mark sviluppa i suoi poteri, scopre che l'eredità di suo padre potrebbe non essere eroica come sembra.

Il cast di voci stellari comprende: Sandra Oh, Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannells, Zazie Beetz, Mark Hamill, Walton Goggins, Jason Mantzoukas, Mae Whitman, Chris Diamantopoulos, Melise, Kevin Michael Richardson, Grey Griffin, Max Burkholder, Mahershala Ali, Ezra Miller e alcune star di The Walking Dead.



Guardate il trailer di Invincible e fateci come sempre sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.