Invincible, che fine ha fatto il film live action? Risponde Robert Kirkman

Robert Kirkman ha fornito un aggiornamento ai fan sull'adattamento cinematografico live action di Invincible, celebre fumetto creato agli inizi degli anni 2000. Il progetto è in lavorazione da diverso tempo ormai e l'autore di The Walking Dead ne ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata a Comicbook.

"Ci stiamo ancora lavorando molto. A volte i film richiedono un po' più di tempo. Penso che sia giusto dire, semmai, che lo show l'ha aiutato immensamente. Le persone sono molto entusiaste del potenziale del film alla Universal. Quindi stiamo cavalcando quell'entusiasmo e cercando di portare avanti le cose il più rapidamente possibile" ha dichiarato Kirkman.



Il primo numero di Invincible uscì nel gennaio 2003, esattamente vent'anni fa, e la notizia di un possibile adattamento cinematografico live action risale al 2017, quando il fumetto era ancora in pubblicazione.

Evan Goldberg e Seth Rogen avevano dichiarato di essere al lavoro sul film per Universal proprio in quel periodo. Sul nostro sito potete recuperare il trailer della prima stagione di Invincible, disponibile su Prime.



Ora grazie alla serie tv Invincible pare che il progetto del film possa riprendere nuovo slancio ed essere concretizzato in breve tempo.

Nel frattempo è stata confermata la stagione 2 di Invincible, su Amazon Prime Video.



Siete pronti a tornare nel mondo di Invincible con la seconda stagione dello show tratto dalla serie di fumetti dell'autore di The Walking Dead, Robert Kirkman?