Invictus, Morgan Freeman imparò a scrivere con la destra per il film!

Il ritratto di Nelson Mandela portato al cinema da Morgan Freeman in Invictus è definito, in maniera unanime, come uno dei migliori mai fatti. L'attore ci teneva talmente tanto a restituire in maniera degna il personaggio da decidere di immergersi totalmente nei suoi atteggiamenti e nelle sue abitudini.

Per la sua interpretazione in Invictus Morgan Freeman ottenne addirittura la benedizione dello stesso Mandela, che si mostrò, fin da subito, incredibilmente soddisfatto del lavoro fatto dall'attore. Oltre ad avere un compito importantissimo dal punto di vista cinematografico, Freeman capì fin da subito che la sua interpretazione avrebbe avuto anche un importante ruolo sociale introducendo alle nuove generazioni la figura di Nelson Mandela e l'importanza che ha avuto nella storia del mondo.

La responsabilità che Freeman si sentì addosso fu talmente alta da spingerlo ad avere un approccio concreto al method acting. Per il film l'attore, nonostante fosse mancino, imparò a scrivere con la mano destra in modo da risultare il più accurato possibile nel momento in cui in alcune riprese fosse stato catturato durante una scena in cui scriveva. Effettivamente fu così e la dedizione totale che Freeman dimostrò al ruolo fu globalmente apprezzata.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Invictus. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!