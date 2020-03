Inveì contro Polanski ai César, Adèle Haenel firma per la CAA

Adèle Haenel è senza dubbio una delle attrici più in vista del momento, specialmente dopo l'ottimo Ritratto della Giovane in Fiamme che l'ha vista protagonista e che anche grazie alla sua ottima interpretazione si è guadagnato una candidatura come Miglior film straniero agli ultimi Golden Globe.

Normale, insomma, che su un'attrice dalle ottime prospettive come Haenel si posino gli occhi delle più importanti agenzie: non ha perso tempo ad esempio la CAA, che nelle ultime ore ha visto entrare Haenel nella propria rispettabilissima scuderia.

La protagonista di Ritratto della Giovane in Fiamme va quindi a raggiungere altri suoi celebri colleghi come Meryl Streep, Bruce Willis, Saoirse Ronan, Margot Robbie, Liam Neeson, Natalie Portman, Michael Fassbender e tanti altri ancora, tutti rappresentati da quella che è senza ombra di dubbio una delle agenzie più conosciute e importanti al mondo.

Haenel, doti attoriali a parte, si era recentemente messa in mostra anche con la plateale protesta ai César contro la premiazione de L'Ufficiale e la Spia, ultimo film di Roman Polanski: la contestazione dell'attrice e di altre sue colleghe era basata sulle accuse di violenza sessuale che gravano da decenni sulle spalle del celebre regista, argomento su cui Haenel è particolarmente sensibile avendo lei stessa rivolto accuse simili ad un regista con cui lavorò in passato.