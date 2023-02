Invasione russa, un soldato ucraino paragona il conflitto a Star Wars e Avengers!

Pavlo Kazarin, un soldato volontario dell'esercito ucraino, ha scritto un saggio sul conflitto in atto contro la Russia paragonandolo a diverse battaglie di famosi franchise della cultura pop come The Avengers e Star Wars. Kazarin è un giornalista che si è spontaneamente proposto per difendere il proprio Paese nell'esercito.

Mentre sul nostro sito potete della crisi di videogiochi in Russia, in un articolo per NATO Review, Kazarin ha evocato diverse battaglie leggendarie in mondi fantastici e facenti parte della narrativa popolare:"Siamo Harry Potter e William Wallace, i Na'vi e Han Solo. Stiamo scappando da Shawshank e facendo saltare in aria la Morte Nera. Stiamo combattendo con gli Harkonnen e sfidando Thanos" ha dichiarato il giornalista nel suo saggio.



Se i paragoni possono sembrare fuori luogo, in realtà Pavlo Kazarin spiega la sua convinzione: la guerra plasmerà il continente, stabilendo nuove regole e tracciando nuove frontiere:"Saranno scritti libri e studi sulla realtà che affrontiamo oggi. Una delle grandi epopee di questo secolo". A differenza delle battaglie citate, Kazarin ha sottolineato:"Non abbiamo ancora vinto. Ma in molti modi, abbiamo vinto".



Pavlo Kazarin è un noto giornalista, conduttore tv e radiofonico originario della Crimea, territorio dal 2014 annesso alla Russia. Non traendo soddisfazione dal suo contributo giornalistico, ha deciso di arruolarsi nelle forze armate ucraine.

Anche Mark Hamill paragonò la guerra in Ucraina a Star Wars.