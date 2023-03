Invasione aliena? Keanu Reeves: 'Voglio essere il primo a parlarci'

Immaginate di ritrovarvi di fronte gli alieni: cosa direste loro? Come vi presentereste? Ma soprattutto, gli parlereste? Keanu Reeves sembra essersi risposto a tutte queste domande, e anzi, ha descritto anche con precisione le parole esatte che utilizzerebbe in tale contesto.

Durante il Reddit AMA, l'attore ha infatti rivelato la sua strategia di approccio:

"Come va? Come è stata la vostra vacanza? Siete affamati? Volete qualcosa da bere?".

Questa sarebbe la prima conversazione organizzata da Keanu Reeves in caso di contatto con una specie aliena. Una cura affettuosa e cordiale tipica di un personaggio come lui, d'altronde. Non c'è da preoccuparsi allora: in caso di un'invasione aliena o di un semplice contatto amicale, ci sarà Keanu a proteggerci e fare da mediatore tra le due realtà differenti.

Durante tale intervista, Reeves ha risposto ad una lista infinite di domande: per esempio gli è stato chiesto se avesse conservato qualche oggetto dal set di Matrix. L'attenzione però è stata concentrata soprattutto su John Wick 4, quarto capitolo del famosissimo franchise che verrà rilasciato a breve, il prossimo 23 Marzo.

Anticipato come il film con più azione di tutta la saga, secondo gli analisti John Wick 4 infrangerà un record del franchise, dato l'incasso previsto di 60-70 milioni di dollari.