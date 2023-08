Invasion: Nicole Kidman era stata portata in ospedale dopo un incidente d'auto sul set

Nel 2007 era uscito un film di fantascienza dalle grandi ambizioni, perché Invasion era il remake del classico di fantascienza L'invasione degli ultracorpi. Solo che sul set era avvenuto un incidente che aveva coinvolto la sua protagonista, Nicole Kidman.

Diretto dal regista tedesco Oliver Hirschbiegel, Invasion non è andato molto bene né per il botteghino né per la critica (abbiamo anche recuperato per l'occasione la nostra recensione di Invasion). Eppure è rimasto abbastanza famoso per un incidente sul set che ha coinvolto Nicole Kidman, facendola finire addirittura in ospedale.

Incidente figlio tra l'altro dei problemi produttivi del film. La Warner infatti non era contenta del girato e aveva imposto delle riprese aggiuntive per Invasion, per aumentarne la parte action che secondo loro latitava nella prima versione.

Durante queste riprese di Invasion Nicole Kidman si trovava in una Jaguar trainata da una telecamera che ha però sbandato mentre ha preso una curva a circa 72 chilometri all'ora, colpendo poi un palo.

In tutto otto persone, inclusa Nicole Kidman, sono state portate all'ospedale più vicino per accertamenti, e stando alle parole dell'attrice per quell'incidente in Invasion si è anche rotta qualche costola, nonostante tutti indossassero le cinture di sicurezza.

L'attrice è comunque ritornata poi sul set per concludere il film dopo essere stata dimessa dall'ospedale.

Insomma un film come Invasion non ha assolutamente avuto vita facile, tra riscritture dopo le riprese, shooting aggiuntivi e registi chiamati per correggere il tiro da parte della Warner. Ma, come vi dicevamo, il progetto è comunque naufragato fra critica e botteghino.

