Invasion: Daniel Craig e Nicole Kidman nel thriller sci-fi stasera su Iris

Invasion andrà in onda stasera su Iris alle 23.45. Un virus di origine aliena si diffonde tra la popolazione mondiale, con gli infetti che subiscono la privazione delle emozioni. Una coraggiosa psicologa e un determinato dottore, cercano di salvare il figlio di lei e trovare una possibile cura per salvare la razza umana prima che sia troppo tardi.

Quarto adattamento del romanzo cult L'invasione degli ultracorpi, la cui trasposizione per il grande schermo più ispirata rimane quella degli anni '50.

Invasion è la versione meno riuscita, incapace di sfruttare un cast di star e valori tecnici e artistici di primo piano.

Il regista Oliver Hirschbiegel, autore fra gli altri del cult bellico/biografico La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler (2004), ha avuto aspri contrasti con la produzione, che ha apportato cambiamenti di sceneggiatura e riprese aggiuntive, affidate al collega James McTeigue, atte ad imprimere un marchio più action all'operazione.

Il risultato è ovviamente snaturato rispetto a come doveva essere in origine, e convince poco sia dal lato spettacolare che da quello drammatico, con una serie di fughe e inseguimenti non sempre sensati a caratterizzare i cento minuti di visione.

La recensione di Invasion è disponibile qui. Il film andrà in onda stasera alle 23.45 su Iris.