Invariate le riprese di Doctor Strange 2, a breve l'annuncio del nuovo regista?

Nonostante il recente abbandono di Scott Derrickson per diverge creativa, il programma per le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è rimasto invariato.

Secondo quanto riportato da Production Weekly, la produzione del film con Benedict Cumberbatch partirà il prossimo maggio tra Londra, New York e Los Angeles. Nel report non è presente invece alcun riferimento al regista che sostituirà Derrickson (ancora accreditato come produttore), anche se su quel fronte sono emerse delle nuove indiscrezioni.

Oltre ad aver confermato che le riprese di Doctor Strange 2 avranno luogo a partire dal 4 maggio, Thomas Polito di The Geek WorldWide ha infatti rivelato che, secondo alcune voci non confermate, il nuovo regista del film verrà annunciato entro la fine di gennaio.

In attesa di una conferma ufficiale, è comunque probabile che a pochi mesi dall'inizio della produzione i Marvel Studios abbiano effettivamente già in mente a chi affidare il film. Per restare aggiornati su ulteriori sviluppi restate sintonizzati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, per altre notizie sul film, sembra confermato anche il ritorno di Rachel McAdams in Doctor Strange 2. Qui potete invece trovare la prima sinossi ufficiale di Doctor Strange 2, nella quale viene anticipato il risveglio di un "male indicibile" per colpa di un "amico divenuto nemico".