L'intro di Barbie preoccupava la produzione: 'Volevamo sfidare le persone'

Barbie di Greta Gerwig ha fatto parlare di sé ancor prima che il film arrivasse nelle sale di tutto il mondo: il teaser ispirato a Odissea nello spazio, infatti, è stata una mossa forse azzardata per quello che poi si è rivelato l'intro di Barbie e un mega-spot pubblicitario Mattel.

I guadagni di Mattel su Barbie sono stati importanti: la bambola più iconica, infatti, è stata un mezzo semplice per affrontare tematiche più complesse. Barbie di Greta Gerwig, però, doveva celebrare in qualche modo l'intuizione Mattel che rivoluzionò per sempre il mondo delle bambole e per farlo ha scelto un altro film rivoluzionario, 2001: Odissea nello spazio.



Josh Goldstine, presidente del marketing globale di Warner Bros però non ha negato una certa preoccupazione sulla scelta dell'omaggio a Stanley Kubrick: "È stato motivo di preoccupazione per il team di marketing - ha detto Goldstine a Variety - poiché un riferimento al film del 1968 avrebbe potuto essere difficile da comprendere per il pubblico più giovane. Volevamo sfidare le persone”, ha inoltre affermato nell’intervista.

Superate le paure iniziale, il team marketing ha scelto di andare avanti con l'omaggio a Kubrick per "stimolare" la curiosità nel pubblico: un'intuizione che ha superato i pregiudizi, rivelandosi un azzardo vincente come prova il successo di Barbie che ha convinto Mattel a creare un universo in stile MCU!