Intrigo Internazionale, Cary Grant faceva pagare 15 centesimi per un autografo!

Intrigo internazionale è una delle tante pellicole che ha segnato il sodalizio tra Alfred Hitchcock e Cary Grant. L'attore, all'epoca uno dei divi più pagati e riconosciuti di Hollywood, svelò proprio sul set del film di avere una strana abitudine legata ai suoi fan.

Ad anni di distanza si è scoperto come Hitchcock ingannò Cary Grant e James Stewart durante le riprese di Intrigo Internazionale. La pellicola, che racconta la storia di un pubblicitario che si trova invischiato per errore in una vicenda di spionaggio internazionale, ebbe una lavorazione molto lunga che coinvolgeva tantissime persone dentro e fuori dal set, proprio a causa delle complessa messa in scena del film che legava spionaggio, sentimento ed anche un briciolo d'azione.

A vestire i panni della protagonista femminile c'era la giovane Eva Marie Saint che interpretava Eve Kendall una delle "pedine" nel complesso intrigo che vedeva invischiato il personaggio di Cary Grant. Durante il lavoro sul set insieme al collega l'attrice ha scoperto una strana abitudine dell'attore inglese che riguardava il rapporto con i suoi fan e il modo in cui decideva di relazionarsi con loro. Durante le riprese sul set del Monte Rushmore, l'attrice scoprì che Grant aveva l'abitudine di far pagare ai fan quindici centesimi dopo avergli fatto un autografo.

Nel frattempo è già passato quasi un anno dall'annuncio del cast dei biopic su Cary Grant che dovrebbe arrivare al cinema tra non molto tempo.