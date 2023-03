Gli Intoccabili, sul set furono utilizzati oggetti realmente appartenuti ad Al Capone!

Gli Intoccabili è un film che ha segnato l'immaginario collettivo. Oltre a segnare il lancio definitivo di Kevin Costner nel firmamento Hollywoodiano, ha messo in piedi una delle interpretazioni più iconiche di Al Capone. Durante le riprese furono fatti negli accorgimenti a riguardo.

Ad interpretare il celebre mafioso era Robert De Niro che pretese di indossare addirittura lo stesso tipo di biancheria di Al Capone. L'attore, profondamente legato al method acting, rintracciò i sarti del gangster per farsi realizzare i completi per il film e sentirsi sempre più immerso nel personaggio. Il poco preavviso avuto non gli permise di metter su il peso necessario per interpretarlo quindi ripiegò utilizzando cuscini ed imbottiture che rendessero il suo fisico il più simile possibile a quello dell'uomo.

La volontà immedesimarsi totalmente in Al Capone, però, sembrava non riguardasse solo De Niro. In una delle scene più iconiche legate al personaggio, ambientate all' Hotel Lexington nel quale il boss si trova dal barbiere, il regista ci tenne a far arrivare sul set alcuni oggetti realmente appartenuti ad Al Capone. Ovviamente, si parla di piccole cose come bottiglie di acqua di colonia e pennelli da barba. Ad un occhio meno esperto questo particolare potrebbe sembrare insignificante ma, in realtà, è un modo per aiutare gli attori a trovare ancor di più l'essenza del personaggio che stanno impersonando.

Robert De Niro debutterà sul piccolo schermo con Zero Day serie tv prodotta da Netflix. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!