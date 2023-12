Gli Intoccabili, una scena non realizzata del film fu proposta in Carlito's Way!

Gli Intoccabili è uno dei film cult del secolo scorso che ha lanciato, in via definitiva, la carriera di Brian De Palma come regista. Le pellicole del cineasta, in un modo o nell'altro, finiscono per intrecciarsi o per le storie che raccontano o per ciò che viene mostrato su schermo.

La lavorazione de Gli Intoccabili fu lenta e molto complicata e si trascinò per diverso tempo, tanto da avere conseguenze anche sul film successivo realizzato da Brian De Palma. Molto spesso capita che i registi decidano di utilizzare delle scene scartate o dei concept all'interno di altri loro lavori successivi definendoli più aderenti ed adatti ad un determinato progetto rispetto ad un altro. Con l'aiuto sul set degli Intoccabili di uno dei poliziotti originali protagonisti della storia si riuscì, ovviamente, ad arrivare a raccontare a pieno quella atmosfera.

Proprio per questo motivo, il regista decise di eliminare dal montaggio finale alcune scene che riteneva inutili o, addirittura, troppo prolisse rispetto alla storia che voleva raccontare. Infatti, all'ultimo momento, De Palma decise di cancellare la scena di una battaglia su un treno che aveva accuratamente programmato per Gli Intoccabili. Il regista decise di riproporre lo stesso concept per Carlito's Way suo film successivo.

Per aumentare l'atmosfera del film, sul set de Gli Intoccabili furono usati dei veri oggetti appartenuti ad Al Capone. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!