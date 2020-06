Gli Intoccabili, Robert De Niro pretese di indossare la biancheria intima di Al Capone

Ne Gli Intoccabili a Robert De Niro toccò uno dei suoi ruoli più complessi nonché, stando a quanto ci racconta la storia del Cinema, uno dei più memorabili: dar volto a uno dei boss più famosi di tutti i tempi, iconico a partire da quel nome che tutti hanno sentito almeno una volta nella vita, non capita tutti i giorni.

Al Capone era un personaggio complesso anche per la relativa vicinanza storica (si parla, in fondo, degli allora ancora abbastanza recenti anni del proibizionismo) e per impersonarlo a dovere occorreva uno studio minuzioso, cosa nella quale il caro Bob ha pochi rivali in quel di Hollywood.

La star di C'era una Volta in America e Il Padrino è notoriamente un attore di metodo, capace di restare nei panni del suo personaggio anche quando la telecamera è spenta (per informazioni chiedere a Ben Stiller e al suo ricordo di Ti Presento i Miei). Portare avanti con successo questa filosofia richiede però una particolare attenzione ai dettagli, anche a quelli invisibili agli spettatori.

Già, perché pare che per entrare al meglio nei panni di Al Capone De Niro abbia voluto... Fisicamente entrare nei suoi panni, e quando diciamo tutti intendiamo proprio tutti! L'attore pretese infatti di indossare lo stesso tipo di biancheria di seta indossata dal boss, nonostante nessuno ovviamente l'avrebbe mai notato: la produzione, ben consapevole del modo di lavorare di Robert, non esitò però ad accontentarlo.

A proposito del film di Brian De Palma: qualche tempo fa lo stesso Robert De Niro citò una scena de Gli Intoccabili in un suo nuovo film.