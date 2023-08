Gli Intoccabili, uno dei poliziotti originali fu consulente sul set del film

Gli Intoccabili è un vero e proprio capolavoro del genere gangster. Arrivato al cinema in un periodo in cui i film di questo tipo si sprecavano, la pellicola fu capace di proporre uno sguardo originale su un mondo così complicato. Ma come è stato realmente realizzato il film?

Sul set del film furono addirittura utilizzati alcuni oggetti originali di Al Capone per cercare di dare un pò d'atmosfera alla pellicola. In realtà la storia è ispirata ad una vicenda realmente accaduta riguardante le indagini intorno alla cattura di Al Capone. Ovviamente, per dare un veridicità a ciò che veniva raccontato, il regista ebbe bisogno dell'aiuto di chi quelle vicende le ha realmente vissute in prima persona. Proprio per questo motivo c'era necessità di avere qualcuno degli Intoccabili originali sul set.

Albert H. Wolff, l'ultimo degli Intoccabili ancora in vita, è stato consulente del film e ha aiutato Kevin Costner nel costruire la sua interpretazione del personaggio di Eliot Ness, protagonista della pellicola. La presenza di Wolff durante le riprese non solo aiutò l'attore ma anche la maggior parte degli altri componenti del cast che ebbero la possibilità di sentir raccontate in prima persona le vicende che venivano narrate all'interno della pellicola.

Durante le riprese de Gli Intoccabili Robert De Niro pretese di indossare la biancheria originale di Al Capone.