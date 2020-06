Into The Wild, le autorità portano via l'iconico autobus abbandonato: 'Troppo rischioso'

È la fine di un sogno per chi ha seguito con interesse le vicende di Christopher McCandless, trasposte anche al cinema grazie ad Into The Wild di Sean Penn: l'autobus abbandonato in cui l'esploratore visse i suoi ultimi giorni di vita è stato infatti portato via per motivi di sicurezza.

Il veicolo era rimasto fermo nella stessa posizione sin dal 1961 ed aveva offerto riparo al ventiquattrenne in cerca di prospettive che lo allontanassero dalle storture del mondo capitalistico moderno. Con la morte di MCCandless, e con il libro e il film che ne hanno cantato le imprese, il Magic Bus 142 era diventata una vera e propria meta di pellegrinaggio per chi aveva deciso di condividere una simile filosofia di pensiero, attraversando i luoghi dell'Alaska in cui l'avventura del ragazzo si svolse.

Purtroppo il luogo in cui si trovava era particolarmente impervio ed esposto ai rapidi cambiamenti climatici. Per questo il governo locale, grazie al contributo della Guardia Nazionale e del Dipartimento di Risorse Naturali, ha deciso di far portare via lo scheletro arrugginito del bus utilizzando un elicottero.

"Incoraggiamo le persone a godersi in sicurezza le aree selvagge dell'Alaska e comprendiamo l'impatto che questo autobus ha avuto nell'immaginazione popolare, tuttavia, questo è un veicolo abbandonato e in via di deterioramento che richiedeva sforzi di salvataggio pericolosi e costosi. Ancora più importante, è costato la vita ad alcuni visitatori", ha affermato il commissario per le risorse naturali Corri Feige.

Sebbene il contatto con il mondo naturale sia radicato da sempre all'interno della cultura americana, erano in molti gli inesperti che tentavano di raggiungere il Magic Bus 142 senza un'adeguata preparazione, e l'impresa è costata la vita anche a dei turisti stranieri e italiani. La rimozione del veicolo, per quanto doverosa, ha però un retrogusto amaro, visto che sembra andare di pari passo con lo smantellamento definitivo di quel sogno un po' romantico in cui McCandless aveva creduto.

Intanto il regista di Into The Wild si è fatto notare per il suo atto caritatevole nei confronti dei cittadini di Los Angeles.