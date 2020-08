Into Darkness - Star Trek e il segreto di Pulcinella sull'identità di Benedict Cumberbatch

Questa sera su Paramount Network alle 21:15 verrà mandato in onda Into Darkness - Star Trek, secondo capitolo della saga reboot di J.J. Abrams, rilanciata qualche anno prima con successo dallo stesso Abrams, che più tardi avrebbe spostato la sua attenzione sul franchise di Star Wars. Per il secondo film venne introdotto un "misterioso" personaggio.

Questo misterioso personaggio era interpretato da Benedict Cumberbatch, reduce all'epoca dal successo della serie televisiva britannica Sherlock e lanciatissimo anche al cinema, ma il suo era un mistero decisamente troppo debole, dato che tutti ormai avevano intuito che dietro al nome del Comandante John Harrison si nascondeva nientemeno che una delle più temibili nemesi dell'US Enterprise, ovvero Khan Noonien Singh. Per mesi quindi l'intero cast e la troupe della pellicola si impegnò a mantenere un segreto che era ormai sulla bocca di tutti e che all'epoca della sua uscita in sala non sorprese praticamente nessuno.

Cumberbatch descrisse così la sua interpretazione del villain della pellicola, dopo che per anni aveva ricoperto solo ruoli positivi: "E' stato importante riuscire a comprendere il personaggio. È un sociopatico e commette azioni terribili, ma è un terrorista o un difensore della libertà? È giustificato per i massacri che commette? Sta combattendo per una causa? È incredibilmente ambiguo, ma le sue intenzioni hanno un fondamento etico. Amo interpretare personaggi con questo tipo di ambiguità. Quanti villain piangono? È una persona con una profonda emotività e dei principi morali. Volevano qualcuno che potesse incarnare il lato oscuro di Kirk, e con Harrison l’hanno trovato".

Cumberbatch non si definisce un trekker: "Mi ricordo che la trasmettevano sulla BBC2 prima del notiziario delle sei, e qualche volta l’ho guardata. Non era pura fantascienza: racchiudeva anche un messaggio. Però no, non sono un trekker. Simon Pegg e Karl Urban sono degli esperti, mentre io crescendo sono diventato soprattutto un fan di Star Wars".