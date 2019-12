Intervista a Willem Dafoe su tutti i suoi personaggi, dagli albori a Lighthouse

Willem Dafoe, candidato a quattro premi Oscar, guarda indietro al suo passato e si ferma per riflettere sui punti cardine della sua sua ricca carriera in un'intervista a Variety, soffermandosi sui ruoli che l'hanno reso celebre in un breve momento di pausa tra le pellicole The Lighthouse, Motherless Brooklyn e Togo.

Dopo aver studiato recitazione alla University of Wisconsin-Milwaukee, Dafoe si trasferisce a New York nel 1976 e si unisce al The Wooster Group, un gruppo teatrale noto per le sue sperimentazioni, e con loro veste per la prima volta il ruolo di protagonista in Breakdown, portato al cinema nel 1981 col titolo The Loveless.

Da lì inizia la sua carriera nel cinema, che lo vedrà, tra i tanti, in Vivere e morire a Los Angeles (1985), Platoon (1986), che gli è valso la prima nomination agli Oscar, e L'ombra del Vampiro (2000).

Dafoe confessa che guardando indietro a Breakdown lo ricorda come un momento molto particolare della sua vita, il primo in cui viene messo di fronte all'imponenza della produzioni hollywoodiane: "Per molti è stato il primo film. Quando ci siamo spostati in Georgia per girare molti hanno avuto un esaurimento nervoso: non erano mai usciti da New York. La mia forte identità attoriale e il sangue freddo sono stati indispensabili."

Quando gli viene chiesto se avesse seguito qualche consiglio particolare durante la sua carriera, risponde: "Il miglior consiglio sulla carriera è anche il miglior consiglio di vita: concentrati su quello che stai facendo, non pensare a quello che accadrà dopo. Un passo alla volta. Un film alla volta. Non sono bravo a programmare il futuro: se sono distratto e penso troppo a ciò che succederà, non riesco a concentrarmi e dare il meglio. Lavora su ciò che hai adesso, non su quello che potresti avere in futuro."

Sul suo più recente The Lighthouse, l'attore dichiara di essere stato inizialmente attratto dalla bravura del regista Robert Eggers in The Witch, ma che dopo aver letto la sceneggiatura sia stato folgorato dalla storia: "Lo script aveva uno stile meraviglioso ed elevato, mi sembrava che dalle sue pagine fuoriuscisse come una musica."

Con una notevole dose d'ironia, alla domanda su "quale pensa sia l'eredità che lascia come villain storico del cinema?", risponde con un piccato"Eredità? Io sono solo alla prima metà della mia carriera! Sono un bocciolo tardivo, ho appena iniziato!"

Anticipando come nel prossimo futuro lo vedremo ancora su numerosi set. Per approfondire gli ultimi dettagli sulla carriera dell'attore, vi rimandiamo alla candidatura agli Oscar 2020 di Pattinson e Dafoe e al nuovo film Togo, online su Disney+ dal 20 dicembre,che ha già ricevuto la sua prima nomination.