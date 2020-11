La vita davanti a sé, la stessa intervista a Sophia Loren 43 anni dopo: il video Netflix

Netflix ha pubblicato sui canali ufficiali un'intervista a Sophia Loren per promuovere l'uscita de La vita davanti a sé di Edoardo Ponti sulla piattaforma streaming. Particolarità dell'intervista è la sua struttura e le sue domande, dato che sono identiche a quelle di una delle più famose dell'attrice uscita ormai 43 anni fa.

Nel film l'attrice ottantaseienne interpreta Madame Rosa, una sopravvissuta dell'olocausto che si prende cura dei figli orfani delle prostitute di Bari. In questo contesto si ritrova a stringere un'insolita amicizia con Momo, un bambino senegalese che ha provato a derubarla. La trama segue quella del romanzo di Romain Gary, già adattato in un film del 1977 con Simone Signoret.

"Ho adorato recitare come Madame Rose. È dura e fragile allo stesso tempo, è una sopravvissuta. In un certo senso mi ricorda mia madre", ha commentato l'attrice in precedenza, che si è detta entusiasta di poter collaborare con una piattaforma all'avanguardia come Netflix, in grado di valorizzare i talenti locali di ogni paese: "Tutti hanno il diritto di essere ascoltati, il nostro film parla proprio di questo e proprio questo è quello che fanno a Netflix”.

Loren ha vinto il suo primo Oscar nel 1961 per La Ciociara, ed ha ricevuto un altro premio alla carriera nel 1991. La sua ultima apparizione sullo schermo risale al 2010, anno in cui partecipò a La mia casa è piena di specchi, miniserie Rai ispirata proprio alla vita della madre.



Vi lasciamo alla recensione de La vita davanti a sé.